Как правильно писать корова или карова
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Как правильно писать корова или карова
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Правильно писать корова
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Число a составляет 80% от числа b, а число c составляет 140% от числа b. Укажите число c, е??ли известно, что оно больше a на 72.
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