1)найди пириметр квадрата где а=15см. 2)найди длину всей ломаной в которой длина звеньев 5см, 4см, и10см.
Математика
1)найди пириметр квадрата где а=15см. 2)найди длину всей ломаной в которой длина звеньев 5см, 4см, и10см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Р=15*4=60 (см) 2) 5+4+10=19 (см)
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