1)найди пириметр квадрата где а=15см. 2)найди длину всей ломаной в которой длина звеньев 5см, 4см, и10см.

Математика

1)найди пириметр квадрата где а=15см. 2)найди длину всей ломаной в которой длина звеньев 5см, 4см, и10см.

Автор: Гость