Какое наибольшее число букетов можно составить из 40 белых и 60 жёлтых роз так, чтоб?? во всех букетах количество роз одного цвета было одним и тем же? Сколько белых и сколько жёлтых роз будет в каждом букете?? Спасибо!

Математика

Какое наибольшее число букетов можно составить из 40 белых и 60 жёлтых роз так, чтоб?? во всех букетах количество роз одного цвета было одним и тем же? Сколько белых и сколько жёлтых роз будет в каждом букете?? Спасибо!

Автор: Гость