Какое наибольшее число букетов можно составить из 40 белых и 60 жёлтых роз так, чтоб?? во всех букетах количество роз одного цвета было одним и тем же? Сколько белых и сколько жёлтых роз будет в каждом букете?? Спасибо!

Математика
Какое наибольшее число букетов можно составить из 40 белых и 60 жёлтых роз так, чтоб?? во всех букетах количество роз одного цвета было одним и тем же? Сколько белых и сколько жёлтых роз будет в каждом букете?? Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белых роз:40 Желтых роз:60 1) Всего: 40+60=100 роз 2) 1 букет: 2 белых + 3 желтых = 5 роз х букетов: 100 роз х = 100 / 5 = 20 букетов Ответ: из 100 роз можно составить 20 букетов, в одном букете будет 2 белых и 3 желтых розы. Удачи!
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