О чем заботился Хамураппи в своих законах? Чем отличалось положение человека от??абатывавшего долг от положения раба? Нужно срочно! Заранее спасибо!

История
О чем заботился Хамураппи в своих законах? Чем отличалось положение человека от??абатывавшего долг от положения раба? Нужно срочно! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олг отрабатывал не сам должник, а его жена или дети, причем только в течение трех лет. Это называется кабалой. Люди, которые попадали в кабалу, охранялись законом. Если должник отдавал ростовщику своего сына, продавать его хозяин не мог. В случае, когда сын должника умирал от избиения или жестокого обращения, в знак наказания убивали сына ростовщика. Рабы не были защищены законом. Хозяин распоряжался жизнью раба, мог продать его. За убийство раба наказывали так же, как и за убийство вола. Держи
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