Автомобиль двигался 2 часа проезжая за 1 ч 80 км и ещё 3 ч проезжая за 1 ч 60 км. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время

Математика

Автомобиль двигался 2 часа проезжая за 1 ч 80 км и ещё 3 ч проезжая за 1 ч 60 км. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время

Автор: Гость