Автомобиль двигался 2 часа проезжая за 1 ч 80 км и ещё 3 ч проезжая за 1 ч 60 км. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время
Математика
Автомобиль двигался 2 часа проезжая за 1 ч 80 км и ещё 3 ч проезжая за 1 ч 60 км. Какое расстояние проехал автомобиль за всё время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*2+60*3=340кмочень легая задача
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