Пожалуйста только опишите помещение

Гость: Гость:

Помещение похоже на гостиную. В этой комнате много мебели. Стоит два дивана. На стене висят картинки и зеркало. В комнате есть камин. На камине стоят шкатулки. Есть туалетный столик. В этой комнате живёт девушка( женщина)