Пожалуйста только опишите помещение
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Пожалуйста только опишите помещение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помещение похоже на гостиную. В этой комнате много мебели. Стоит два дивана. На стене висят картинки и зеркало. В комнате есть камин. На камине стоят шкатулки. Есть туалетный столик. В этой комнате живёт девушка( женщина)
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