Почему в горах надо двигаться по тропам

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Почему в горах надо двигаться по тропам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они проверенные.Тропы протаптывают,значит по ним много раз ходили значит безопасно
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