Морфологический разбор слова На рассвете

Гость: Гость:

(На) рассвете I.Общее значение,обозначает предмет,имя существительное-что?-рассвет. II.Начальная форма.Что?-рассвет III.Морф.признаки.Постоянные:собственное,неодушевленное,мужской род,2 склонение. IV.Непостоянные:употреблено в форме ед.числа,предложный падеж. V.Чаще всего подлежащее ,но так как все предложение не указано,не могу сказать точно.