Шесть трактористов имея одинаковую продуктивность работы за 4 дня вспахали 144 га роля.Сколько га роля вспахают 3 тракториста за 1 день,работая с такой же продуктивностью

Математика

Шесть трактористов имея одинаковую продуктивность работы за 4 дня вспахали 144 га роля.Сколько га роля вспахают 3 тракториста за 1 день,работая с такой же продуктивностью

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