Шесть трактористов имея одинаковую продуктивность работы за 4 дня вспахали 144 га роля.Сколько га роля вспахают 3 тракториста за 1 день,работая с такой же продуктивностью

Математика
Шесть трактористов имея одинаковую продуктивность работы за 4 дня вспахали 144 га роля.Сколько га роля вспахают 3 тракториста за 1 день,работая с такой же продуктивностью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144:2=61га зв 4 дня вспахают 3 тр    61:4=15,2 га 3 тр.за 1 д.
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