Сочинение на тему "описание действий в спорте"
Русский язык
Сочинение на тему "описание действий в спорте"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята играют на пустой площадке за домом, а не на настоящем футбольном поле: ворота они «соорудили» , возвращаясь из школы, из портфелей, сумок и беретов. Главный герой — долговязый, белобрысый вратарь одет «под» настоящего спортсмена. Он спустил чулки, надел свитер и кожаные перчатки, перевязал колено. В такой же неспортивной форме в лыжном костюме малыш, стоящий за воротами, — ему очень хочется приобщиться к игре, в которую его еще не принимают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между пунктами A и B - 210 км.Из них одновременно навстречу друг другу вые??али две автомашины и встретились через полтора часа.Скорость...
Математика
Решить задачу: Виноград содержит 91% влаги, а изюм - 7%. Сколько килограммов виноград?? требуется для получения 21 кг изюма? Сколько килограммов из...
Математика
Шесть трактористов имея одинаковую продуктивность работы за 4 дня вспахали 144 га роля.Сколько га роля вспахают 3 тракториста за 1 день,работая с т...
Русский язык
Другие предметы