Сочинение на тему "описание действий в спорте"

Гость: Гость:

Ребята играют на пустой площадке за домом, а не на настоящем футбольном поле: ворота они «соорудили» , возвращаясь из школы, из портфелей, сумок и беретов. Главный герой — долговязый, белобрысый вратарь одет «под» настоящего спортсмена. Он спустил чулки, надел свитер и кожаные перчатки, перевязал колено. В такой же неспортивной форме в лыжном костюме малыш, стоящий за воротами, — ему очень хочется приобщиться к игре, в которую его еще не принимают.