Расстояние между пунктами A и B - 210 км.Из них одновременно навстречу друг другу вые??али две автомашины и встретились через полтора часа.Скорость одной из них была 60 км|ч.Найдите скорость второй машины ..
Математика
Расстояние между пунктами A и B - 210 км.Из них одновременно навстречу друг другу вые??али две автомашины и встретились через полтора часа.Скорость одной из них была 60 км|ч.Найдите скорость второй машины ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут дробями надо? Ответишь дам ответ.
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