Дети собрали в саду 64 яблока.Собранные яблоки они поделили поровну. Каждому доста??ось столько яблок, сколько было яблок а)Сколько детей собирали яблоки? б)Сколько яблок досталось каждому?
Математика
Дети собрали в саду 64 яблока.Собранные яблоки они поделили поровну. Каждому доста??ось столько яблок, сколько было яблок а)Сколько детей собирали яблоки? б)Сколько яблок досталось каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) детей было 1 б) каждому досталось 64 яблока (то есть одному ребёнку)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Найди информацию о питомце подготовь сообщение о нем напиши основные сведения о питомце хомяк,попугай,канарейка,акваримная рыбка 6предложений
Русский язык
Алгебра