Дети собрали в саду 64 яблока.Собранные яблоки они поделили поровну. Каждому доста??ось столько яблок, сколько было яблок а)Сколько детей собирали яблоки? б)Сколько яблок досталось каждому?

Математика
Дети собрали в саду 64 яблока.Собранные яблоки они поделили поровну. Каждому доста??ось столько яблок, сколько было яблок а)Сколько детей собирали яблоки? б)Сколько яблок досталось каждому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) детей было 1 б) каждому досталось 64 яблока (то есть одному ребёнку)
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