Дети собрали в саду 64 яблока.Собранные яблоки они поделили поровну. Каждому доста??ось столько яблок, сколько было яблок а)Сколько детей собирали яблоки? б)Сколько яблок досталось каждому?

Математика

Дети собрали в саду 64 яблока.Собранные яблоки они поделили поровну. Каждому доста??ось столько яблок, сколько было яблок а)Сколько детей собирали яблоки? б)Сколько яблок досталось каждому?

Автор: Гость