Реши удобным способом 1251*(4*5)=; 2452*(2*5)=; 96300:(3*3)=; 9810:(3*30)=; 5*3 142*4=; 21032*5*6=; 15*2*12013=; 3021*(2*5)=. по??огите пажалуста

Математика
Реши удобным способом 1251*(4*5)=; 2452*(2*5)=; 96300:(3*3)=; 9810:(3*30)=; 5*3 142*4=; 21032*5*6=; 15*2*12013=; 3021*(2*5)=. по??огите пажалуста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1251 × (4 × 5) = 1251*20= 25020 2452 × (2 × 5) = 2452*10= 4520 96300:(3*3)=96300:9=10400 9810:(3*30)=9810:90=109 5*3=15 142*4=568 21032*5*6=21032*30=630960 15*2*12013=30*12013=360390 3021*(2*5)=3021*10=30210
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