Доклад по биологии 6 класс тема соцветия

Гость: Гость:

Какие части цветка находятся в его центре и каково их строение? (пестик: рыльце, столбик, завязь с семязачатками; тычинка: тычиночная нить, пыльник с пыльцой). Чем простой околоцветник отличается от двойного? (Двойной состоит из венчика и чашечки, а простой – только из венчика). Чем обоеполые цветки отличаются от однополых? (В обоеполых цветках находятся и пестик и тычинки, а в однополых – либо пестик, либо тычинки). Растения с однополыми цветками могут быть двудомными и однодомными. Какие растения называются однодомными? Приведите примеры. (это растения, с однополыми цветками, располагающимися на одном растении. Береза, огурец, кукуруза: пестичные и тычиночные цветки находятся на одном растении.) Какие растения называются двудомными? (Это растения с однополыми цветками, располагающимися на разных растениях: тычиночные на одном, а пестичные – на другом. Крапива двудомная, облепиха, ива, тополь). Охарактеризуйте по формулам цветки растений: лютика – Ч5Л5Т∞П∞; сурепки – Ч2+2Л4Т2+4П1; гороха – Ч(5)Л3(2)Т(5+4)1П1. Используя таблицу «Строение цветка», составьте его формулу. (Ч5Л5Т5П1) Решите биологическую задачу. В цветках вишни развит околоцветник, образованный чашечкой и венчиком. Чем образован околоцветник тюльпана? (Лепестками венчика). Решите биологическую задачу. Цветки вишни и цветки томата имеют по одному пестику. Однако в образующихся плодах вишни развивается по одному семени, а в плодах томата по несколько десятков. С чем это связано? (Это связано с количеством семязачатков в завязи пестика. В завязи вишни 1 семязачаток – 1 семя, а в томате несколько десятков семязачатков и столько же семян). Биологическая задача. В начале цветения огурцов распускаются цветки, так называемые «пустоцветы», а затем появляются цветки с «огурчиками». Можно ли получить урожай огурцов при отсутствии пустоцветов? Ответ поясните.( Нет , урожай огурцов при отсутствии пустоцветов получить нельзя. Пустоцветы – тычиночные цветки, с огурчиками – пестичные. Без пустоцветов не произойдет опыления и огурчиков не будет.) Ребята, считаем количество набранных вами жетонов и получаем оценки за домашнее задание. ІІІ. Работа по теме урока. Сообщение темы, цели урока. Изучение новой темы. Демонстрация комнатных растений с одиночными цветками и с соцветиями. Вопрос. Почему мелкие цветки собраны в группы на стебле, а крупные, как правило, расположены по одному? ( Мелкие цветки мало заметны насекомыми, поэтому они собраны в группы.) Группа мелких цветков, близко расположенных друг к другу в определенном порядке, называется соцветием. Соцветия делятся на простые и сложные. В простых соцветиях цветки располагаются на главной оси соцветия, а в сложных – на боковых осях соцветия, которые располагаются на главной оси. Рассказ с использованием демонстрационного материала. ^ Простые соцветия. Различаются длиной и толщиной главной оси, расположением на ней цветков на цветоножках или сидячих. Кисть. Колос. Щиток. Зонтик. Головка. Початок. Корзинка. Сложные соцветия. ^ Сложный зонтик. Сложный колос. Метелка или сложная кисть. Закрепление темы. А) Игра «Угадай соцветие». По картинкам демонстрационных материалов и соответственно описанию соцветия учителем дети называют предложенные им соцветия. Б) Работа в парах с гербарием. ^ Определение соцветий. (Дети записывают в тетрадь название растения и определяют тип соцветия.) Лук репчатый – зонтик шаровидный. Клевер средний и клевер гибридный – головка. Спирея – щиток. Ландыш, белая акация, черемуха обыкновенная – кисть. Кукуруза – метелка, початок. Подсолнечник – корзинка. Вех ядовитый, морковь – сложный зонтик. В) Игра «Четвертый лишний» 1) Календула, осот, одуванчик, тюльпан. (одиночный цветок) 2) Черемуха, белая акация, клевер, ландыш. (головка) 3) георгина, астра, вишня, мать и мачеха. (зонтик) 4) Морковь, укроп, герань, петрушка. (простой зонтик) 5)Пшеница, пырей, ячмень, подорожник. (простой колос) Г) Беседа по вопросам. Что называется соцветием? Чем различаются соцветия кисть и метелка? Как называется соцветие у черемухи, ландыша? Чем различаются простые соцветия кисть и колос? В чем заключается биологическое значение соцветий? ІV. Итоги урока. V. Домашнее задание. §13; заполнить таблицу.еще рефератыЕще работы по разное