Доклад по биологии для 7 класса на тему тип моллюска бесплатно

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Тип Моллюски Тип моллюски включает три класса: медленно ползающие улитки (брюхоногие), относительно оседлые двустворчатые и подвижные головоногие. Тип насчитывает около 130 000 видов. Наличие защитной раковины, механизмов наружного и внутреннего оплодотворения, легких и жабр позволило моллюскам завоевать как сушу, так и воду.У подвижных моллюсков раковина, мешающая при движении, редуцируется. Тело моллюсков мягкое нерасчлененное, у большинства подразделяется на голову, туловище и ногу. Под раковиной находится кожная складка - мантия.Кровеносная система незамкнутая, кровь выливается в полости тела (лакуны). Капиллярная сеть утрачена. Органы дыхания у большинства водных моллюсков представлены жабрами.Наземные формы дышат с помощью легкого. Выделительная система имеет строение, сходное с кольчатыми червями. Нервная система узлового типа, нервные узлы, расположены в разных отделах тела: голове, ноге, туловище и соединенных между собой нервными стволами.Органы чувств у моллюсков разнообразные и часто сложно устроены. Большинство моллюсков раздельнополы, но есть и гермафродиты. Оплодотворение у многих внутреннее.Развитие наиболее древних моллюсков осуществляется с превращением - у них сохраняется планктонная расселительная личинка, плавающая с помощью ресничек. У более продвинутых форм развитие прямое (головоногие). Класс Брюхоногие Представители класса - улитки, слизни - обитают на суше, в морях и пресных водоемах.У разных брюхоногих есть особенности в строении. Так, малый прудовик имеет следующее строение: тело включает голову, туловище и ногу, покрыто мантией и заключено в спирально закрученную раковину. На нижней стороне головы помещен рот с глоткой, в которой расположен мускулистый язык с зубчиками -.