Срочно нужен план про Слепой музыкант

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МУЗЫКАНТ Лучшим другом Гайаваты\ Был прекрасный Чайбайабос, \ Музыкант, певец великий, \ Несравненный, небывалый. \ Был, как воин, он отважен, \\ Но, как девушка, был нежен, \ Словно ветка ивы, гибок, \ Как олень рогатый, статен. Генри Лонгфелло 1855 Перевод Ивана Бунина 1896 Песнь о Гайавате\ДРУЗЬЯ ГАЙАВАТЫ