Докажите что пройзведение четного и нечетного чисел это четное число Помогите пожалуйста!!!!!!!!

Математика
Докажите что пройзведение четного и нечетного чисел это четное число Помогите пожалуйста!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*3=6 2-четное*3- нечетное=6-четное
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