В каких словах есть чередующие гласные "Бабочка выбирает всегда такое положение,чтобы солнце светило на неё строго сверху вниз"

Русский язык

В каких словах есть чередующие гласные "Бабочка выбирает всегда такое положение,чтобы солнце светило на неё строго сверху вниз"

Автор: Гость