В каких словах есть чередующие гласные "Бабочка выбирает всегда такое положение,чтобы солнце светило на неё строго сверху вниз"
Русский язык
В каких словах есть чередующие гласные "Бабочка выбирает всегда такое положение,чтобы солнце светило на неё строго сверху вниз"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбирает(бер-бир); положение(лаг-лож).
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