Помогите пожалуйста разбор слова ескерткіш на буквы какие они гласные или соглас??ые глухие или звонкие твёрдые или мягкие ударные безударные на казакском языке пожалуйста прошу

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста разбор слова ескерткіш на буквы какие они гласные или соглас??ые глухие или звонкие твёрдые или мягкие ударные безударные на казакском языке пожалуйста прошу

Автор: Гость