Помогите пожалуйста разбор слова ескерткіш на буквы какие они гласные или соглас??ые глухие или звонкие твёрдые или мягкие ударные безударные на казакском языке пожалуйста прошу
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста разбор слова ескерткіш на буквы какие они гласные или соглас??ые глухие или звонкие твёрдые или мягкие ударные безударные на казакском языке пожалуйста прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ескерткіш-ес(тұйық)-керт(бітеу)-кіш(бітеу) Е-дауысты, жіңішке, ашық, езулік. С-дауыссыз, қатаң. К-дауыссыз, қатаң. Е-дауысты, жіңішке, ашық, езулік. Р-дауыссыз, үнді. Т-дауыссыз, қатаң. К-дауыссыз, қатаң. І-дауысты, жіңішке, қысаң, езулік. Ш-дауыссыз, қатаң. 9 әріп, 3 буын.
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