Назовите семь чудес света и укажите, какую роль играли металлы в их создании.
Химия
Назовите семь чудес света и укажите, какую роль играли металлы в их создании.
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Гость:
Пирамида Хеопса в Гизе Висячие сады Семрамиды Храм Артемиды в Эфесе Александрийский маяк Колосс Родосский Мавзолей в Галикарнасе Статуя Зевса в Олимпии До наших дней сохранилась только пирамида Хеопса
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