Перевидите на бел яз Моя подруга Вика Мою подругу зовут Виктория. У нее большие, выразительные, карие глаза. Коричневые, длинные, шелковистые волосы. Лицо у нее овальное. С него почти некогда не сходит приятная улыбка. Фигура...
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Перевидите на бел яз Моя подруга Вика Мою подругу зовут Виктория. У нее большие, выразительные, карие глаза. Коричневые, длинные, шелковистые волосы. Лицо у нее овальное. С него почти некогда не сходит приятная улыбка. Фигура у Вики стройная, подтянутая. Она много занимается спортом, любит бегать. Одевается она красиво. Моя подруга веселая, добрая, отзывчивая, позитивная. Если я грущу, она меня утешает, подбодряет. Еще она любит рисовать. И делает это Вика очень красиво. Я очень рада что у меня есть такая подруга. Она очень хорошая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мая сяброўка Віка Маю сяброўку завуць Вікторыя. У яе вялікія выразныя карыя вочы, карычневыя доўгія шаўкавістыя валасы. Твар у яе авальны. З яго амаль ніколі не сыходзіць прыемная ўсмешка. Фігура ў Вікі стройная, падцягнутая. Яна шмат займаецца спортам, любіць бегаць. Апранаецца яна прыгожа. Мая сяброўка вясёлая, добрая, спагадлівая, пазітыўная. Калі я смуткую, яна мяне суцяшае, падбадзёрвае. Яшчэ яна любіць маляваць. І робіць гэта Віка вельмі прыгожа. Я вельмі рада, што ў мяне ёсць такая сяброўка. Яна вельмі добрая.
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