Перевидите на бел яз Моя подруга Вика Мою подругу зовут Виктория. У нее большие, выразительные, карие глаза. Коричневые, длинные, шелковистые волосы. Лицо у нее овальное. С него почти некогда не сходит приятная улыбка. Фигура...

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Перевидите на бел яз Моя подруга Вика Мою подругу зовут Виктория. У нее большие, выразительные, карие глаза. Коричневые, длинные, шелковистые волосы. Лицо у нее овальное. С него почти некогда не сходит приятная улыбка. Фигура у Вики стройная, подтянутая. Она много занимается спортом, любит бегать. Одевается она красиво. Моя подруга веселая, добрая, отзывчивая, позитивная. Если я грущу, она меня утешает, подбодряет. Еще она любит рисовать. И делает это Вика очень красиво. Я очень рада что у меня есть такая подруга. Она очень хорошая.

Автор: Гость