Один корабль плыл морем от града в иной град и делал всякий час по 9 миль, а когда отплыл на 45 миль, стал делать 2 мили всякий час больше и плыл еще столько же времени. Желательно знать, сколько миль проплыл сей корабль?

Математика

Один корабль плыл морем от града в иной град и делал всякий час по 9 миль, а когда отплыл на 45 миль, стал делать 2 мили всякий час больше и плыл еще столько же времени. Желательно знать, сколько миль проплыл сей корабль?

Автор: Гость