Один корабль плыл морем от града в иной град и делал всякий час по 9 миль, а когда отплыл на 45 миль, стал делать 2 мили всякий час больше и плыл еще столько же времени. Желательно знать, сколько миль проплыл сей корабль?
Математика
Один корабль плыл морем от града в иной град и делал всякий час по 9 миль, а когда отплыл на 45 миль, стал делать 2 мили всякий час больше и плыл еще столько же времени. Желательно знать, сколько миль проплыл сей корабль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45:9=52)9+2=113)11*5=554)45+55=100
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