Сделай вывод о значении рефлексов в жизни человека
Биология
Сделай вывод о значении рефлексов в жизни человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рефлексы играют важную роль в нашем организме.Без них бы повреждались тканы, органы.Например, когда мы трогаем горячую вещь, то мы быстро берем руки от этого вещества.Происходит с помощью рефлексов.Также имеется чихательный рефлекс.Возникает при попадение чужеродного агента в дыхательные пути и происходит очищение
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