Пожалуйста, напишите сочинение на английском "Почему мы изучаем английский язык" ??аранее СПАСИБО!

Why we investigate the English language. The English language in daily life meets as in programs which we use for satisfaction of the or public blessings as well in the further life language promotes to increase concept about what or a subject or in his(its) designation not a little. As an elementary example to this serves - buying the mobile phone, first of all we pay attention to his(its) firm of manufacturing, in a usual measure people in such a way опредляют quality of the goods, we remove a back cover, and there is written - made in Germany, not knowing анлйский language, we and can not define(determine) his(its) claimed data. It is only small part proceeding from that, how many in life the English language happens us suitable. Перевод: Почему мы изучаем английский язык. Английский язык в повседневной жизни не мало встречается как в программах,которыми мы пользуемся для удовлетворения своих или общественных благ,также и в дальнейшей жизни язык способствует к увеличению понятии о каком либо предмете или в его обозначение. Элементарным примером этому служит - покупая мобильный телефон,первым делом мы обращаем внимание на его фирму изготовления,в обычной мере люди таким способом опредляют качество товара,снимаем заднюю крышку,а там написано - made in Germany,не зная анлйский язык,мы и не можем определить его востребованные данные. Это лишь малая часть исходя из того,сколько в жизни английский язык нам бывает пригодным.