Скажите пожалуйста! К бассейну какого океана относятся реки: Замбези, Нил, Нигер, Луалаба, Оранжевая? скажите ихнее направления течения, особенности водного режима, в каких климатических поясах протекают, и их крупные притоки?

География

Скажите пожалуйста! К бассейну какого океана относятся реки: Замбези, Нил, Нигер, Луалаба, Оранжевая? скажите ихнее направления течения, особенности водного режима, в каких климатических поясах протекают, и их крупные притоки?

Автор: Гость