Из 6 книжных полок составлен шкаф.Высота каждой полки х см.Найдите высоту шкафа пр?? х=28,33
Математика
Из 6 книжных полок составлен шкаф.Высота каждой полки х см.Найдите высоту шкафа пр?? х=28,33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28*6 ,33*6-высота шкафа!!!
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