Построить графики функций y=-3sin+1 укажите E(y)
Математика
Построить графики функций y=-3sin+1 укажите E(y)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я нарисовала рисунок старалась ровно!
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