Доклад про кутузова 3 класс

Окружающий мир
Доклад про кутузова 3 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын генерал поручика(позднее сенатора)Иллариона Матвеевича Голинищего Кутузова(1717-1784)и его жены Анны Илларионовны 1728 года дата рождения.сохранившееся архивные документы говорят что её отцом был капитан остнавной Бедринский.
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