Доклад про кутузова 3 класс

Гость: Гость:

Сын генерал поручика(позднее сенатора)Иллариона Матвеевича Голинищего Кутузова(1717-1784)и его жены Анны Илларионовны 1728 года дата рождения.сохранившееся архивные документы говорят что её отцом был капитан остнавной Бедринский.