"Докладчик говорил так убедительно" Какое это предложение(повеств.?,невоскл. или в??ск.,простое и т.д )

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"Докладчик говорил так убедительно" Какое это предложение(повеств.?,невоскл. или в??ск.,простое и т.д )

Автор: Гость