"Докладчик говорил так убедительно" Какое это предложение(повеств.?,невоскл. или в??ск.,простое и т.д )
Русский язык
"Докладчик говорил так убедительно" Какое это предложение(повеств.?,невоскл. или в??ск.,простое и т.д )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повестовательное и невосклицательное!
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