Напиши названия заповедников широколистнвеных лесов
Окружающий мир
Напиши названия заповедников широколистнвеных лесов
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Хинганский государственный заповедник, Болшехихцирский государственный заповедник, Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник, Лазовский государственный заповедник им.Каштанова, Уссурийский заповедник им. Комарова, государственный заповедник "Кедровая падь" , Дальневосточный государственный морской заповедник
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