Дома простых москвичей в 17 веке обычно строили из? А)кирпича Б)бетона В)дерева Г)камня

Математика
Дома простых москвичей в 17 веке обычно строили из? А)кирпича Б)бетона В)дерева Г)камня
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Автор: Гость
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Гость:
Из дерева) Или то есть В)
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