2х^2+3х-27=0 решите квадратное уравнение и найдите его меньший корень.

Алгебра
2х^2+3х-27=0 решите квадратное уравнение и найдите его меньший корень.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2x² + 3x - 27 = 0 D = b² - 4ac = 9 + 216 = 225 = 15² x1 = ( - 3 + 15) /4 = 3 x2 = ( - 3 - 15) / 4 = - 4,5 Ответ: меньший корень x = - 4,5
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