СРОЧНО!!!сторона равностороннего треугольника равна 9 корень 3 .найдите его биссек??рису!!
Геометрия
СРОЧНО!!!сторона равностороннего треугольника равна 9 корень 3 .найдите его биссек??рису!!
Ответ(ы):
Гость:
В равностороннем треугольнике биссектриса=высоте=медиане. Медиана делит противоположную сторону пополам. Биссектриса =корень из (9х9)-(4.5х4.5)=7.794
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