При оплате услуг через плачёжный терминал взимается комиссия 9% . терминал принимает суммы кратные 10 рублей. Коля желает положить нп счёт своего мобильного телефона не менее 340 рублей . Какую наименьшую сумму он должен положи...
Математика
При оплате услуг через плачёжный терминал взимается комиссия 9% . терминал принимает суммы кратные 10 рублей. Коля желает положить нп счёт своего мобильного телефона не менее 340 рублей . Какую наименьшую сумму он должен положить в данный терминал?
Ответ(ы):
Гость:
380 340/90*100=377,7~380
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите с тестом по биологии пожалуйста. В основе образования первичной мочи лежит процесс фильтрации, происходящий в почечной капсуле. Что явля...
Физика
Мяч, неподвижно лежавший на полу вагона движущегося поезда, покатился влево, если смотреть по ходу поезда. Как изменилось движение поезда?
Русский язык
Обведи номер правильного объяснения написания окончания в слове ладонь в словосочетании вода в ладони. 1) окончание -и это имя сущ. 3 склонения. Д....
Биология