При оплате услуг через плачёжный терминал взимается комиссия 9% . терминал принимает суммы кратные 10 рублей. Коля желает положить нп счёт своего мобильного телефона не менее 340 рублей . Какую наименьшую сумму он должен положи...

Математика

При оплате услуг через плачёжный терминал взимается комиссия 9% . терминал принимает суммы кратные 10 рублей. Коля желает положить нп счёт своего мобильного телефона не менее 340 рублей . Какую наименьшую сумму он должен положить в данный терминал?

Автор: Гость