Помогите с тестом по биологии пожалуйста. В основе образования первичной мочи лежит процесс фильтрации, происходящий в почечной капсуле. Что является его причиной?

Биология

Помогите с тестом по биологии пожалуйста. В основе образования первичной мочи лежит процесс фильтрации, происходящий в почечной капсуле. Что является его причиной?

Автор: Гость