Помогите с тестом по биологии пожалуйста. В основе образования первичной мочи лежит процесс фильтрации, происходящий в почечной капсуле. Что является его причиной?
Биология
Помогите с тестом по биологии пожалуйста. В основе образования первичной мочи лежит процесс фильтрации, происходящий в почечной капсуле. Что является его причиной?
Ответ(ы):
Гость:
Все время кровь загрязняется различными вредными веществами и ее нужно фильтровать происходит это в нефронах
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