Задача: За один час ученик токаря делает 18 деталей,а его наставник-в 2 раза больше.Сколько деталей они сделают за 8 ч,работая вместе?
Математика
Задача: За один час ученик токаря делает 18 деталей,а его наставник-в 2 раза больше.Сколько деталей они сделают за 8 ч,работая вместе?
Ответ(ы):
Гость:
18+18×2=44 (деталей) за 1 час 44×8=352 (деталей) за 8 часов Ответ: 352 детали
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