Задача: За один час ученик токаря делает 18 деталей,а его наставник-в 2 раза больше.Сколько деталей они сделают за 8 ч,работая вместе?

Математика

Задача: За один час ученик токаря делает 18 деталей,а его наставник-в 2 раза больше.Сколько деталей они сделают за 8 ч,работая вместе?

Автор: Гость