В магазине за два дня продали 80 рубашек в первый день продали на 24000 тысячи тенге, а в вовторой день на 14400 тенге. сколько рубешек продали в первый и вовторой день.
Математика
В магазине за два дня продали 80 рубашек в первый день продали на 24000 тысячи тенге, а в вовторой день на 14400 тенге. сколько рубешек продали в первый и вовторой день.
Ответ(ы):
Гость:
Первый 50 второй 30 (24000+14400)/80=480 24000/480=50 14400/480=30
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