В магазине за два дня продали 80 рубашек в первый день продали на 24000 тысячи тенге, а в вовторой день на 14400 тенге. сколько рубешек продали в первый и вовторой день.

Математика

В магазине за два дня продали 80 рубашек в первый день продали на 24000 тысячи тенге, а в вовторой день на 14400 тенге. сколько рубешек продали в первый и вовторой день.

Автор: Гость