Помогите сделать! Даю все баллы
Математика
Помогите сделать! Даю все баллы
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Ответ : 2 и 7 , и 3, и 1
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