Поставьте вместо звёздочек пропущенные цифры 37*743* + 4*4*2*5 =*106*93
Математика
Поставьте вместо звёздочек пропущенные цифры 37*743* + 4*4*2*5 =*106*93
Ответ(ы):
Гость:
3717438+4349255=8106693
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