Укажите сложные предложения, части которых соединены разделительными союзами. а) В продолжение целого дня дождь лил как из ведра, но впоследствии погода прояснилась. б) Платите немедленно штраф, или я ссажу вас на ближайшей с...
Русский язык
Укажите сложные предложения, части которых соединены разделительными союзами. а) В продолжение целого дня дождь лил как из ведра, но впоследствии погода прояснилась. б) Платите немедленно штраф, или я ссажу вас на ближайшей станции. в) Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы. г) То истиной дышит в ней все, то все в ней притворно и ложно. д) После чтения мама играет на пианино, а Анюта и Алина тихо кружатся по комнате. е) Учитель или прочитает стихи сам, или скажет читать Ольге.
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Ответы на задание таковы: б, в, г, е.
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