Расстояние от дома аладдина до пещеры с сокровищами составляет 15км. от дома до пещеры аладинн добирается пешком со скоростью 50м/мин, а обратно летел на ковре самолете со скоростью 5км/ч. сколько времени длилось путешествие ал...
Математика
Расстояние от дома аладдина до пещеры с сокровищами составляет 15км. от дома до пещеры аладинн добирается пешком со скоростью 50м/мин, а обратно летел на ковре самолете со скоростью 5км/ч. сколько времени длилось путешествие аладинна
Ответ(ы):
Гость:
50м/мин=50*60=3000м/час=3км/ч 1) 15:3=5(ч)-время в пути пешком. 2) 15:5=3(ч)-время в полете. 3) 5+3=8(ч)-всего в пути
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Разделите текс на предложения и поставь в конце каждого знак препинания.Озаглавь текст................................. Наступили летние каникулы м...