Расстояние от дома аладдина до пещеры с сокровищами составляет 15км. от дома до пещеры аладинн добирается пешком со скоростью 50м/мин, а обратно летел на ковре самолете со скоростью 5км/ч. сколько времени длилось путешествие ал...

Математика
Расстояние от дома аладдина до пещеры с сокровищами составляет 15км. от дома до пещеры аладинн добирается пешком со скоростью 50м/мин, а обратно летел на ковре самолете со скоростью 5км/ч. сколько времени длилось путешествие аладинна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
50м/мин=50*60=3000м/час=3км/ч 1)   15:3=5(ч)-время в пути пешком. 2)   15:5=3(ч)-время в полете. 3)   5+3=8(ч)-всего в пути
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с заданием |X|=3
Ответить
Алгебра
2х^2+3х-27=0 решите квадратное уравнение и найдите его меньший корень.
Ответить
Математика
Поставьте вместо звёздочек пропущенные цифры 37*743* + 4*4*2*5 =*106*93
Ответить
Русский язык
Разделите текс на предложения и поставь в конце каждого знак препинания.Озаглавь текст................................. Наступили летние каникулы м...
Ответить
Русский язык
Укажите сложные предложения, части которых соединены разделительными союзами. а) В продолжение целого дня дождь лил как из ведра, но впоследствии...
Ответить