Расстояние от дома аладдина до пещеры с сокровищами составляет 15км. от дома до пещеры аладинн добирается пешком со скоростью 50м/мин, а обратно летел на ковре самолете со скоростью 5км/ч. сколько времени длилось путешествие ал...

Математика

Расстояние от дома аладдина до пещеры с сокровищами составляет 15км. от дома до пещеры аладинн добирается пешком со скоростью 50м/мин, а обратно летел на ковре самолете со скоростью 5км/ч. сколько времени длилось путешествие аладинна

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