Помогите с заданием |X|=3
Математика
Помогите с заданием |X|=3
Ответ(ы):
Гость:
Модуль это расстояние от 0 до заданной точки. можно по лучу идти и вправо и влево х= -3 х=3
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