Домашнее задание по теме «Лист». 1. Какую функцию не выполняет лист? а) фотосинт??з б) газообмен в) запас питательных веществ г) испарение воды 2. У сидячих листьев нет: а) листовой пластинки б) черешка в) жилок г) усть...

Биология

Домашнее задание по теме «Лист». 1. Какую функцию не выполняет лист? а) фотосинт??з б) газообмен в) запас питательных веществ г) испарение воды 2. У сидячих листьев нет: а) листовой пластинки б) черешка в) жилок г) устьиц 3. У березы листья: а) простые б) тройчатосложные в) перистосложные г) пальчатосложные 4. Какой тканью образована жилка листа? а) покровной б) образовательной в) всасывающей г) проводящей 5. Для растений, относящихся к классу двудольных, ха¬рактерно жилкование: а) параллельное б) дуговое в) сетчатое г) параллельное и дуговое 6. Кожица листа образована тканью: а) покровной б) образовательной в) всасывающей г) проводящей 7. Устьице — это: а) две замыкающие клетки с хлоропластами и щель между ними б) расстояние между клетками в) клетки образовательной ткани г) мертвые клетки с толстыми стенками 8. Воздух поступает в растение, благодаря: а) прозрачным клеткам кожицы 6) наличию хлоропластов в) наличию устьиц г) наличию проводящих пучков 9. Верхняя часть основной ткани листа называется: а) столбчатой тканью б) губчатой тканью в) проводящей тканью г) межклетниками 10. В состав жилки листа не входят: а) сосуды б) ситовидные трубки в) механические волокна г) устьица

Автор: Гость