Где обитают гидроидные?
Биология
Где обитают гидроидные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроидные широко распространены по пресным водоёмам всего мира. Пресноводные гидры часто встречаются на водной растительности в медленно текущих водоёмах. Значительное количество видов гидроидных обитает в морях, где возникают их небольшие колонии.
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