Домик в деревне самое безопасное место на Земле? Приведите аргументы за или проти??.

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Домик в деревне самое безопасное место на Земле? Приведите аргументы за или проти??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С одной стороны да потому что там в отличии от города нет скопления людей. С другой стороны нет потому что там есть много насикомых я так считаю.
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