Дописать текст про кляксича,если он стал добрым.кляксич решил исправиться...Напро??ив кляксича выстроились все буквы алфавита..."ой,что же теперь будет!!!"-испуганно вскрикнули гласные... жирный кляксич грозно выставил ногу впе...

Гость: Гость:

Кляксич решил стать лучше. Он стал понемногу исправляться и в конце концов... Устроил праздник, и все жители города букв пошли на концерт в честь этого дня. Там они пели, танцевали и веселились целый день. Кляксич стал добрым и аккуратным.