Эта страна находится в Европе, но до 1964 года она была колонией. Её название в перев??де - «гавань, убежище». По площади это государство меньше диаметра Московской кольцевой дороги. В стране нет пресных источников воды, ввоз к...

География

Эта страна находится в Европе, но до 1964 года она была колонией. Её название в перев??де - «гавань, убежище». По площади это государство меньше диаметра Московской кольцевой дороги. В стране нет пресных источников воды, ввоз кошек и собак запрещён. Что это за страна?

Автор: Гость