Эта страна находится в Европе, но до 1964 года она была колонией. Её название в перев??де - «гавань, убежище». По площади это государство меньше диаметра Московской кольцевой дороги. В стране нет пресных источников воды, ввоз к...

География
Эта страна находится в Европе, но до 1964 года она была колонией. Её название в перев??де - «гавань, убежище». По площади это государство меньше диаметра Московской кольцевой дороги. В стране нет пресных источников воды, ввоз кошек и собак запрещён. Что это за страна?
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Автор: Гость
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Гость:
Может Ватикан или Винецыя
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