Как пришвин себе и Маяковский относились к труду писатели
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Как пришвин себе и Маяковский относились к труду писатели
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В. В. Маяковский сравнивал труд литератора с трудом шахтера: он готов был перекрыть тонны словесной руды ради одного слова. М. Пришвин говорил о труде литератора: "Через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому" Нравится Пожаловаться Артём Лапенков Ученик (103) 1 неделю назад В. В. Маяковский сравнивал труд литератора с трудом шахтера: он готов был перекрыть тонны словесной руды ради одного слова. М. Пришвин говорил о труде литератора: "Через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия сила творчества выводит одного человека навстречу другому"
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