Помогите докончить физику. Принцип действия электроскопа основан на свойстве электрических зарядов одинакового знака...

Физика
Помогите докончить физику. Принцип действия электроскопа основан на свойстве электрических зарядов одинакового знака...
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