Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии 180 километров друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 километров час на каком ...
Математика
Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии 180 километров друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 километров час на каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 часов после начала движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50+55=105 (км/ч) - общая скорость отдаления. 2) 105*6=630 (км) - проедут. 3) 630+180=810 (км) - будут через 6 часов Ответ: 810 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Алгебра
На сторонах прямоугольника построены квадраты.Площадь одного квадрата на 95 см кв??дратных больше площади другого.Найдите периметр прямоугольника,е...
Окружающий мир
Что можно изменить , если поставить на реке плотину и организовать пруд? А) скорость течения реки, Б) глубину реки, В) ширину реки, Г) русло реки, ...
Русский язык
Выписать слова,в которых четыре гласных звука. Телевизор,котёнок,подорожник,копе??ка,яблоки,тетерева