Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии 180 километров друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 километров час на каком ...

Математика

Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии 180 километров друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 километров час на каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 часов после начала движения

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