Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии 180 километров друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 километров час на каком ...

Математика
Из двух городов А и Б находящихся на расстоянии 180 километров друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со средней скоростью 50 километров час другой 55 километров час на каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 часов после начала движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50+55=105 (км/ч) - общая скорость отдаления. 2) 105*6=630 (км) - проедут. 3) 630+180=810 (км) - будут через 6 часов Ответ: 810 км
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